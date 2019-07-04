Титов предложил красноярскому губернатору кандидатуру регионального бизнес-омбудсмена

ТАСС, 4 июля. Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов предложил губернатору Красноярского края Александру Уссу поддержать кандидатуру на должность регионального бизнес-омбудсмена Сергея Русских, который занимал этот пост до июня 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Титова.

"Борис Титов направил губернатору Красноярского края Александру Уссу письмо с просьбой обеспечить проведение объективных выборов кандидата на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае. К обращению Бориса Титова в адрес Александра Усса приложены письма в поддержку Сергея Русских", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что письма подписаны не только руководителями красноярских бизнес-объединений, но и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным и президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным.

По словам собеседника агентства, в письме Титова говорится о жалобах местных предпринимательских сообществ о нарушениях в ходе голосовании в палате Гражданской ассамблеи края. В пресс-службе отметили, что Титов не согласовал кандидатуру Андрея Первухина (мэр Минусинска), предложенную губернатором.

В основу решения Титова легла позиция местного предпринимательского сообщества, которая была выражена в ходатайствах в поддержку Русских, отметил собеседник агентства.

59-летний Русских был согласован Законодательным собранием региона на должность регионально омбудсмена в 2015 году. В июне 2018 года срок его полномочий истек. С июня 2018 года, согласно приказу, подписанному Титовым, Русских исполняет обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае на общественных началах.