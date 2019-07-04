Незаконная добыча золота пресечена в ходе спецоперации на севере Кузбасса

"Добыча золота велась варварским методом. Грязная вода сбрасывалась в реку, а вскрыша (пустая порода, образовавшаяся при добыче открытым способом - прим. ТАСС) складывалась рядом. В ходе рейда у них изъяли огнестрельное оружие", - прокомментировал запись Цивилев.

КЕМЕРОВО, 4 июля. /ТАСС/. Нелегальных золотодобытчиков, которые незаконно проводили вскрышные работы на берегу реки Кундат, задержали в Кузбасс в ходе межведомственной спецоперации. Кадры оперативной съемки опубликовал в четверг на своей странице в Instargam губернатор Сергей Цивилев.

Спецоперацию по задержанию нелегальных золотодобытчиков провели сотрудники УФСБ России по Кемеровской области во взаимодействии с Росгвардией и региональным управлением МВД. Подробности операции и информацию о числе задержанных лиц силовые структуры региона в настоящий момент не раскрывают.

Как отметили в департаменте природных ресурсов и экологии региона, последствия такой варварской добычи "негативно отразились на состоянии реки Кундат". На угольном карьере работало 10 единиц тяжелой техники. О том, что в районе ведется незаконная добыча золота, стало известно в ходе рейдов, их начали проводить весной текущего года после многочисленных жалоб жителей севера Кузбасса на загрязнение реки Кия, притоком которой является Кундат.

Как сообщалось ранее, жалобы от жителей северных районов Кузбасса на замутнение рек стали поступать летом 2018 года. Созданная областными властями межведомственная комиссия проверила законность работ местных золотодобытчиков. В результате два золотодобывающих предприятия приостановили свою работу из-за выявленных нарушений.

Река Кия и ее приток Кундат в Кузбассе - популярное туристическое место, в котором также работают золотопромышленники. Кроме того, здесь ведется разведение ценных видов рыб (таймень, хариус и другие).