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Пострадавшим от паводка жителям Канска выплатят до 10 тыс. рублей помощи

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что пострадало имущество около 300 человек

КРАСНОЯРСК, 4 июля. /ТАСС/. Материальную помощь в размере до 10 тыс. рублей на человека получат жители Канска в Красноярском крае, чье имущество пострадало от паводка. Об этом в четверг на своей странице в Instagram написал глава города Андрей Береснев.

"Завтра первые 53 заявления по получению материальной помощи будут рассмотрены на комиссии по оказанию помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию. Размер выплаты - до 10 тыс. рублей на одного человека", - написал Береснев.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС, губернатор края Александр Усс сообщил, что пострадало имущество около 300 человек.

Сейчас ситуация в Канске стабилизировалась. В городе идет ликвидация последствий стихии.

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