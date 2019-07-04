Пострадавшим от паводка жителям Канска выплатят до 10 тыс. рублей помощи

КРАСНОЯРСК, 4 июля. /ТАСС/. Материальную помощь в размере до 10 тыс. рублей на человека получат жители Канска в Красноярском крае, чье имущество пострадало от паводка. Об этом в четверг на своей странице в Instagram написал глава города Андрей Береснев.

"Завтра первые 53 заявления по получению материальной помощи будут рассмотрены на комиссии по оказанию помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию. Размер выплаты - до 10 тыс. рублей на одного человека", - написал Береснев.

В результате ливневых дождей на востоке Красноярского края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС, губернатор края Александр Усс сообщил, что пострадало имущество около 300 человек.

Сейчас ситуация в Канске стабилизировалась. В городе идет ликвидация последствий стихии.