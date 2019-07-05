Подвалы домов и огороды подтоплены в Куйтунском районе Иркутской области

ТАСС, 5 июля. Несколько огородов и подвалов жилых домов подтоплены в населенных пунктах Куйтунского района Иркутской области в результате паводка. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Когда ухудшилась гидрометеорологическая обстановка, с 30 июня, в Куйтунском районе были подтопления в нескольких населенных пунктах - это Уян, там вода попала в подполья, Усть-Када, там вода также попала в погреба, и Барлук, там было подтоплено четыре дома. С 1 июля наблюдалось повышение уровня реки Кимильтейка, был также местами подъем грунтовых вод. Со слов глав поселений, подтоплены низменные участки, часть огородов населенных пунктов Большой Кашелак, Ленинский, Игнино, Октябрьский и Карымск", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в поселке Игнино вода попала в подвалы пяти жилых домов.
По состоянию на 5 июля угрозы подтопления жилых домов в Куйтунском районе нет, уровень воды в реке Кимильтейка снижается. "Ситуация там не критическая. Угрозы промыва плотины в Карымске нет. После подсыпки этой дамбы до критического уровня еще 1,85 метра", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В ведомстве добавили, что пострадавшие от паводка жители Куйтунского района получат материальную единовременную помощь.