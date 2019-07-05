В Республике Алтай открыли участок дороги с первой в регионе двухуровневой развязкой

ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 июля. /ТАСС/. Участок федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" с первой в Республике Алтай двухуровневой развязкой, которая поможет разгрузить участок дороги перед въездом в республику и напрямую ведет от Горно-Алтайска к аэропорту, открыли в пятницу в регионе.

"Смысл не в том, чтобы улучшить инфраструктуру для посещений (туристов), хотя это, безусловно, важно. Это перспективно и даст работу, новую занятость, новую мобильность. Прежде всего, надо людям которые здесь живут, дать новые возможности и новое качество жизни. Без дорог этого сделать невозможно - это касается безопасности движения, работы общественного транспорта и просто повседневной жизни людей", - сказал на открытии участка заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

Как сообщил на открытии объекта врио главы региона Олег Хорохордин, это первая в регионе двухуровневая развязка. "Чуйский тракт - главная транспортная артерия Республики Алтай, <…> главная по турпотоку и по грузопотоку, в том числе в Монголию и Китай. Есть обратная сторона - участок от въезда в республику до села Усть-Сема, особенно в сезон, очень напряженно забит машинами, бывают пробки, поэтому открытие четырехполосной дороги - жизненная необходимость. <…> Эта двухуровневая развязка - транспортный коридор от аэропорта до Горно-Алтайска, это важно и для комфорта проезда и для экономики региона", - сообщил на открытии Хорохордин.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай" Росавтодора, стоимость объекта составила более 733 млн рублей. По словам Хорохордина, реконструкция участков дорог на Чуйском тракте была начата в 2011 году. Всего нуждаются в реконструкции 14 объектов, и открытый в пятницу участок стал четвертым, где завершили работы.

Со следующего года в регионе начнется строительство обхода вокруг села Майма протяженностью 11 км. Как рассказал на открытии развязки руководитель Упродор "Алтай" Ярослав Долинский, это логическое продолжение расширения Чуйского тракта в пределах Горно-Алтайской агломерации. Проект обхода Маймы - развитие транспортной инфраструктуры в агломерации Горно-Алтайска и пригорода. Обход необходим, чтобы снять проблемы загрузки транзитным транспортом - Чуйский тракт проходит прямо по центру Маймы, и летом в пик сезона на этом участке проходят до 25 тыс. автомобилей в сутки.

Республика Алтай - туристический регион, который ежегодно посещает не менее 2 млн туристов. Основная транспортная артерия, которую используют гости региона - федеральный Чуйский тракт, который ведет до границы с Монголией. Протяженность тракта в республике - более 540 км.