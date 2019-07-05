В Приангарье частично завершен сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка

ТАСС, 5 июля. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка территорий Иркутской области частично завершился, волонтеры временно перестали принимать одежду для взрослого населения. В настоящий момент уже собрано достаточное количество вещей, сообщается в пятницу на официальном сайте регионального правительства.

"Мы собрали достаточное количество одежды и прекращаем ее прием. Помощь потребуется чуть позже, когда мы будем готовить территории к зиме и началу учебного года", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Иркутской области Валентины Вобликовой.

Общий сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области продолжается. По данным местных властей, жителям необходимы продукты питания долгого хранения, средства гигиены и постельное белье. Также активно идет сбор одежды для детей, которые в ближайшее время отправятся на отдых в оздоровительные лагеря с подтопленных территорий. Гуманитарную помощь планируется принимать до 15 июля.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтопило дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.