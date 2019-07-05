Пострадавшим от паводков в Иркутской области выплатили 165 млн рублей матпомощи

НОВОСИБИРСК, 5 июля. /ТАСС/. Единовременную материальную помощь получили более 16,5 тыс. пострадавших от паводков в Иркутской области, общая сумма составила 165 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"16 507 пострадавших в результате паводка получили единовременную материальную помощь. <...> Общая сумма произведенных выплат составляет 165 млн рублей", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что всего в списках находится 21761 человек, которые пострадали в результате удара стихии. Также сообщается, что в пятницу, 5 июля, выплаты по 10 тыс. рублей получат еще 5254 человека.

В этот же день власти Иркутской области начнут выплаты за утрату имущества гражданам, пострадавшим от паводков. Оценочную работу ведут 76 комиссий.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтопило дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, более 300 госпитализированы.