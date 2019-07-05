Военнослужащие приступили к расчистке завалов в иркутском Тулуне

"Обстановка в Тулуне и в Тулунском районе стабилизируется. Мы завершили создание группировки по ликвидации чрезвычайной ситуации и с сегодняшнего дня в полном объеме развернули работу по устранению последствий стихии. Нами создана соответствующая группировка по разбору завалов", - сказал Поплавский.

ИРКУТСК, 5 июля. /ТАСС/. Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. С помощью тяжелой специальной техники военнослужащие начали разбор завалов на улицах города Тулун, сообщил в пятницу журналистам старший оперативной группы - заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Поплавский.

Для этих целей в регион дополнительно переброшены более 10 единиц спецтехники - самосвалы, грейдеры и экскаваторы.

"Первым участком для очистки выбраны 2 тысячи квадратных метров вдоль улицы Речной города Тулун. Также в данном районе развернули автоперевязочную станцию, где происходит вакцинация местного населения от гепатита А и брюшного тифа. Силами военной полиции проходит оповещение населения о проведении бесплатной вакцинации", - пояснили в пресс-службе Центрального военного округа.

В зону бедствия в Иркутской области направлены около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Военные участвуют в расчистке затронутых паводком районов, задействованы в мониторинге биологической обстановки, оказывают медицинскую помощь и эвакуируют пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействованы два расчета беспилотников. Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтопило дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы. Всего паводком было подтоплено 48 участков дорог регионального и межмуниципального значения. К пятнице восстановлен проезд на 36 участках. По состоянию на утро 5 июля, подтопленными в Иркутской области остаются почти 2 тыс. жилых домов, это дома в городе Тулун.