Военная станция по очистке воды начала работу в иркутском Тулуне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Мобильная станция комплексной очистки воды "Гигиена" начала работу в зоне паводка в городе Тулун Иркутской области. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

"Мобильную станцию комплексной очистки воды СКО-10 "Гигиена" инженеры Центрального военного округа развернули в районе выполнения специальных задач с целью очистки воды в интересах местных жителей, а также военнослужащих, задействованных в ликвидации последствий стихии", - указывается в документе. Станция, состоящая на вооружении инженерных подразделений танковой дивизии округа, была доставлена самолетом военно-транспортной авиации ВКС России с челябинского аэродрома Шагол.

СКО-10 "Гигиена" установлена на базе автомобиля "КамАЗ" и способна фильтровать до 10 кубических метров воды в час. Расчет станции может в короткие сроки сменить место дислокации в зависимости от нужд в питьевой воде.

В зону бедствия в Иркутской области направлены около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Военные участвуют в расчистке затронутых паводком районов, задействованы в мониторинге биологической обстановки, оказывают медицинскую помощь и эвакуируют пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействованы два расчета беспилотников. Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун.

О паводке в Иркутской области

Подтопленными в Иркутской области остаются почти 2 тыс. жилых домов в городе Тулун. Согласно последней сводке, в результате паводка было подтоплено 48 участков дорог регионального и межмуниципального значения. К пятнице восстановлен проезд на 36 участках.

С 25 июня в шести районах области произошли подтопления в 103 населенных пунктах. Погиб 21 человек, 15 пропали без вести, 313 госпитализированы.