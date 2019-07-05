Подачу света в Нижнеудинск в полном объеме возобновят 8 июля

ТАСС, 5 июля. Электроэнергия в пострадавший от паводка Нижнеудинск Ирутской области сейчас подается по временной схеме, постоянную планируется восстановить к понедельнику, сообщил в четверг гендиректор Нижнеудинского коммунального управления Сергей Брысин на встрече с вице-премьером Виталием Мутко.

Областное государственное предприятие "Облкоммунэнерго" ранее сообщало, что энергоснабжение в пострадавшем от паводка городе Нижнеудинске Иркутской области восстановлено.

"Электричество сейчас сюда подали по временной схеме. <…> На постоянную, я думаю, мы запустим в понедельник", - сказал он.

В Нижнеудинском и Тулунском районах восстановление энергоснабжения продолжается. От электроэнергии были отключены более 50 населенных пунктов, в которых проживает порядка 30 тыс. человек.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтоплены дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.