{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Мутко поручил завершить в кратчайшие сроки проект подземного водозабора в Нижнеудинске

Водозабор в пострадавшем от паводка городе возобновил работу в техническом режиме, по нему подается вода, которую нельзя использовать для питья, принятия ванн, душа, мытья рук и лица

ТАСС, 5 июля. Вице-премьер Виталий Мутко, прибывший в Иркутскую область для оценки ущерба от паводков, поручил завершить в кратчайшие сроки проект прокладки подземного водозабора в Нижнеудинске.

"Сейчас задача, с одной стороны, приостановиться, сделать некую ревизию, посмотреть, что нужно доделать, скорректировать проект и быстро завершить эту работу", - сказал Мутко.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

Водозабор в пострадавшем от паводка Нижнеудинске возобновил работу в техническом режиме в четверг. Сейчас по нему подается техническая вода, ее нельзя использовать для питья, принятия ванн, душа, мытья рук и лица. Водоснабжение населения по-прежнему осуществляется с помощью водовозов.

Как сообщил гендиректор Нижнеудинского коммунального управления Сергей Брысин, остальные два водозабора уже запущены, однако на одном из них ведется дезинфекция трубопровода.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтоплены дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
Мутко: восстанавливать жилье в Иркутской области следует вне зоны паводков
В пятницу вице-премьер совершает рабочую поездку в регион
Читать полностью