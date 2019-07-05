Мутко поручил завершить в кратчайшие сроки проект подземного водозабора в Нижнеудинске

"Сейчас задача, с одной стороны, приостановиться, сделать некую ревизию, посмотреть, что нужно доделать, скорректировать проект и быстро завершить эту работу", - сказал Мутко.

ТАСС, 5 июля. Вице-премьер Виталий Мутко, прибывший в Иркутскую область для оценки ущерба от паводков, поручил завершить в кратчайшие сроки проект прокладки подземного водозабора в Нижнеудинске.

Водозабор в пострадавшем от паводка Нижнеудинске возобновил работу в техническом режиме в четверг. Сейчас по нему подается техническая вода, ее нельзя использовать для питья, принятия ванн, душа, мытья рук и лица. Водоснабжение населения по-прежнему осуществляется с помощью водовозов.

Как сообщил гендиректор Нижнеудинского коммунального управления Сергей Брысин, остальные два водозабора уже запущены, однако на одном из них ведется дезинфекция трубопровода.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтоплены дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.