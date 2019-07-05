Техническую воду в иркутском Тулуне области могут дать 5 июля

ИРКУТСК, 5 июля. /ТАСС/. Техническое водоснабжение в Тулуне Иркутской области, понесшем ущерб от паводков, может быть запущено в пятницу, сообщил губернатор области Сергей Левченко на своей странице в Instagram.
"На водозаборе Тулуна продолжается круглосуточная работа. Можно ставить двигатели. Попытаемся сегодня дать воду. Пока она техническая!!! Продолжается работа по восстановлению энергоснабжения в тех населенных пунктах, куда можно добраться", - написал он.
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На водозаборе Тулуна продолжается круглосуточная работа. Можно ставить двигатели. Попытаемся сегодня дать воду. Пока она ТЕХНИЧЕСКАЯ!!! Продолжается работа по восстановлению энергоснабжения в тех населенных пунктах, куда можно добраться. В городе остаются неподключенными к электроэнергии девять многоквартирных домов, но все трансформаторные подстанции уже под напряжением, продолжается просушка распределительных устройств в подъездах специалистами управляющих компаний #сергейлевченко #губернаториркутскойобласти #паводки
Также сообщается, что девять многоквартирных домов в городе остаются неподключенными к электрическим сетям. Губернатор отмечает, что на все трансформаторные подстанции подано напряжение, в подъездах домов идет просушка распределительных устройств.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтоплены дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, более 300 госпитализированы.