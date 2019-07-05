Техническую воду в иркутском Тулуне области могут дать 5 июля

ИРКУТСК, 5 июля. /ТАСС/. Техническое водоснабжение в Тулуне Иркутской области, понесшем ущерб от паводков, может быть запущено в пятницу, сообщил губернатор области Сергей Левченко на своей странице в Instagram.

"На водозаборе Тулуна продолжается круглосуточная работа. Можно ставить двигатели. Попытаемся сегодня дать воду. Пока она техническая!!! Продолжается работа по восстановлению энергоснабжения в тех населенных пунктах, куда можно добраться", - написал он.