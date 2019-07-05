Huawei профинансирует исследования ученых и аспирантов новосибирского университета

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) НЭТИ и китайская IT-компания Huawei договорился совместно обучать аспирантов и вести научные разработки. Кроме того, Huawei назначит именные стипендии студентам НГТУ НЭТИ, работающим над перспективными темами научных исследований, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Huawei и НГТУ НЭТИ договорились совместно обучать аспирантов и вести научные разработки. <...> Одной из форм работы станет совместное обучение аспирантов, у которых будет два руководителя: один от НГТУ НЭТИ, один от Huawei, а темы научных исследований будут согласовываться с китайским промышленным гигантом. Программа совместной аспирантуры будет финансироваться китайской стороной", - говорится в сообщении.

В ближайшее время будут согласованы темы совместных научных исследований, которые будут финансироваться за счет компании. Представители Huawei предоставят НГТУ НЭТИ список проблем, над решением которых они работают, а руководители научных школ НГТУ НЭТИ представят свои разработки, которые могут заинтересовать Huawei.

Кроме того, Huawei назначит именные стипендии студентам НГТУ НЭТИ, работающим над перспективными темами научных исследований. Согласно достигнутой договоренности между вузом и китайской компанией, сотрудники Huawei будут читать лекции для студентов университета.

"Мы хотим не только делать разработки для Huawei, но и учиться у наших партнеров, работать со специалистами компании, чтобы быть на фронтире, быть в курсе самых современных разработок и инженерных проблем. За счет сотрудничества с одним из мировых лидеров в области электроники мы хотим выводить проекты повестки Национальной технологической инициативы на мировой уровень", - сказал ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев, слова которого приводятся в сообщении.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии.