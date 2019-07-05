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Паводок в Иркутской области

Оздоровительные лагеря примут более 2,3 тыс. детей из Иркутской области

Как сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко, 1267 детей будет размещено в лагерях на территории Приангарья, еще 1074 ребенка отправят в другие регионы

ТАСС, 5 июля. Власти Иркутской области отправят более 2 тыс. детей из подтопленных районов в оздоровительные лагеря, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Проработан вопрос отправки 2341 ребенка в оздоровительные учреждения России", - приводит слова Мутко его пресс-служба.

По его словам, 1267 детей будет размещено в лагерях на территории Иркутской области, еще 1074 ребенка отправят в другие регионы.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтоплены дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.

 

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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