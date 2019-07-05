В Забайкалье из-за заморозков объявили штормовое предупреждение

ЧИТА, 5 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Забайкальском крае из-за прогнозируемых в регионе заморозков до -2 градусов Цельсия. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального МЧС.

"Согласно информации, поступившей от Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 6 июля по восточной половине Забайкальского края ожидаются заморозки до -2", - говорится в сообщении.

Спасители предупреждают жителей Забайкалья позаботиться об исправности печей и обогревательных приборов, утеплить посадки, приготовив их к прохождению низкой температуры, а отправляющихся на природу - иметь при себе теплую одежду.