Самолет МЧС доставил в Иркутскую область 100 спасателей для ликвидации последствий паводка

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставил в Братск в Иркутской области 100 спасателей Тульского спасательного центра для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Самолет Ил-76 МЧС России приземлился в городе Братске. На борту находится оперативная группа Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России и аэромобильная группировка Тульского спасательного центра в количестве 100 человек", - сказал собеседник агентства. Они оснащены специальной техникой и плавсредствами.