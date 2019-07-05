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Паводок в Иркутской области

Самолет МЧС доставил в Иркутскую область 100 спасателей для ликвидации последствий паводка

Сотрудники Тульского спасательного центра оснащены специальной техникой и плавсредствами

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставил в Братск в Иркутской области 100 спасателей Тульского спасательного центра для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Самолет Ил-76 МЧС России приземлился в городе Братске. На борту находится оперативная группа Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России и аэромобильная группировка Тульского спасательного центра в количестве 100 человек", - сказал собеседник агентства. Они оснащены специальной техникой и плавсредствами.

 

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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