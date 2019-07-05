Капремонт пострадавших от паводка многоэтажек в Приангарье начнут в течение трех недель

"Капитальный ремонт многоквартирных домов в Тулуне и Нижнеудинске начнется в ближайшее время. По упрощенной процедуре работы осуществляются без предварительного внесения дома в краткосрочный план и региональную программу на соответствующих год. <…> Подготовка к проведению капитального ремонта дома занимает максимум 18 рабочих дней, без режима ЧС эта процедура занимает более полугода", - говорится в сообщении.

ТАСС, 5 июля. Власти Иркутской области планируют в течение трех недель по упрощенной схеме сформировать программу капитального ремонта многоквартирных домов, понесших ущерб от паводка, и начать восстановление жилого фонда. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

По данным региональных властей, в зону подтопления попали 92 многоквартирных дома: 64 их них - в Нижнеудинске, 28 - в Тулуне. В настоящий момент эксперты регионального фонда капремонта завершают обследование многоэтажек. После определения точного перечня работ будут заключены контракты. Чтобы не откладывать сроки ремонта, договоры подряда заключат по упрощенной процедуре с одним исполнителем. Как пояснили в правительстве региона, в данной ситуации законодательство позволяет так поступить.

Сроки проведения капитального ремонта многоквартирных домов пока не уточняются, они будут зависеть от объема работ и сезонной возможности для их проведения.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтоплены дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.