Число военных врачебно-сестринских бригад в подтопленной Иркутской области выросло до 12

В среду командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил о шести таких бригадах, работающих в зоне бедствия.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Количество действующих в районе паводка в Иркутской области военных врачебно-сестринских бригад увеличено до 12. Об этом в ходе совещания в Национальном центре управления обороной РФ в пятницу доложил главный государственный санитарный врач Минобороны РФ полковник медицинской службы Игорь Азаров.

"В целях оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий среди военнослужащих и местного населения в районе ЧС в городе Тулуне развернуты 12 врачебно-сестринских бригад, в составе которых, в частности, 17 врачей, в том числе три врача-эпидемиолога", - сказал Азаров.

Кроме того, создан резерв из двух медбригад, которые находятся в полуторачасовой готовности.

По его данным, к настоящему времени военные врачи оказали медицинскую помощь 101 человеку из числа местных жителей.

В Иркутской области в 16 населенных пунктах остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в регионе начались в конце июня, введен режим ЧС. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.