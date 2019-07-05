Суд в Новосибирске приговорил главу банды киллеров к 24 годам колонии строгого режима

НОВОСИБИРСК/МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новосибирский областной суд приговорил главного киллера "банды Александра Трунова" Анатолия Радченко к 24 годам лишения свободы, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Окончательное наказание - 24 года колонии строгого режима и штраф в 1 млн рублей", - сказал судья, оглашая приговор Радченко.

Осужденный заявил, что не согласен с приговором и намерен его обжаловать.

По версии следствия, в период с 1997 по 2009 год Радченко в преступном сообществе Трунова руководил группой киллеров, а также сам совершал умышленные убийства. Он причастен к убийству четырех человек и покушении на убийство еще троих. В период с 1994 по 1998 год Радченко совместно с Труновым и иными участниками совершил вымогательство денежных средств и иных материальных благ у предпринимателя. Также установлена причастность Радченко к хищению доли в уставном капитале компании "Центр-систем" и покушении на хищение доли в компании "Бархат" в период с 1991 по 1998 год.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, "Радченко не признал вину в инкриминируемых деяниях". Все преступления были совершены в Новосибирске. "В ходе рассмотрения дела судом в связи с истечением срока давности прекращено уголовное преследование Радченко в части обвинения по ч. 3 ст. 163 УК РФ по факту совершения им в составе организованной группы вымогательства у предпринимателя в целях получения имущества в крупном размере", - отметили в СК.

После задержания Трунова в июле 2009 года Радченко скрылся и был объявлен в федеральный и международный розыск. В феврале 2014 года он был задержан на территории Австрии, в августе 2015 года Австрия выдала Радченко России. Так называемая труновская группировка действовала на территории Новосибирска с конца 90-х годов прошлого века, в 2009 году она была обезврежена. Организатор банды, Александр Трунов, в 2012 году осужден на 22 года лишения свободы, еще ряд участников ОПГ получил длительные сроки заключения.

В новость были внесены изменения (15:02 мск) - изменен заголовок, расширена цитата во втором абзаце, добавлен комментарий СК РФ в пятом абзаце