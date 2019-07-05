Иркутский губернатор предложил автоматизировать гидрологические посты на реках региона

ТАСС, 5 июля. Правительство Приангарья планирует обратиться к комиссии по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области с просьбой автоматизировать гидрологические посты на реках региона. Такие посты позволят контролировать уровень воды в реках, говорится в сообщении на официальном портале Иркутской области.

"Наводнению присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера. В связи с этим мы готовы поднять вопрос оснащения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды автоматическими системами контроля уровня воды в реках", - приводятся на портале слова губернатора Иркутской области Сергея Левченко.