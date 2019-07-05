{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Иркутский губернатор предложил автоматизировать гидрологические посты на реках региона

Ожидается, что это позволит повысить качество исходных данных, и в конечном итоге - прогнозов гидрологической обстановки

ТАСС, 5 июля. Правительство Приангарья планирует обратиться к комиссии по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области с просьбой автоматизировать гидрологические посты на реках региона. Такие посты позволят контролировать уровень воды в реках, говорится в сообщении на официальном портале Иркутской области.

"Наводнению присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера. В связи с этим мы готовы поднять вопрос оснащения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды автоматическими системами контроля уровня воды в реках", - приводятся на портале слова губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

По информации ведомства, в регионе в ручном режиме работают 134 речных гидрологических поста и 43 озёрных. Уровень воды измеряется два раза в сутки, утром и вечером, в случае повышения уровня воды - чаще.

Смена ручной системы на автоматическую, как сообщается на портале, позволит повысить качество исходных данных, а значит, прогнозов гидрологической обстановки. Также необходимо увеличить количество таких постов, говорится в сообщении.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтоплены дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.

 

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Суд в Новосибирске приговорил главу банды киллеров к 24 годам колонии строгого режима
По версии следствия, с 1997 по 2009 год Анатолий Радченко в преступном сообществе Александра Трунова руководил группой киллеров, а также сам совершал умышленные убийства
Читать полностью