Иркутский губернатор предложил автоматизировать гидрологические посты на реках региона

ТАСС, 5 июля. Правительство Приангарья планирует обратиться к комиссии по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области с просьбой автоматизировать гидрологические посты на реках региона. Такие посты позволят контролировать уровень воды в реках, говорится в сообщении на официальном портале Иркутской области.
"Наводнению присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера. В связи с этим мы готовы поднять вопрос оснащения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды автоматическими системами контроля уровня воды в реках", - приводятся на портале слова губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
По информации ведомства, в регионе в ручном режиме работают 134 речных гидрологических поста и 43 озёрных. Уровень воды измеряется два раза в сутки, утром и вечером, в случае повышения уровня воды - чаще.
Смена ручной системы на автоматическую, как сообщается на портале, позволит повысить качество исходных данных, а значит, прогнозов гидрологической обстановки. Также необходимо увеличить количество таких постов, говорится в сообщении.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтоплены дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.