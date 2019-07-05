Детей из Иркутской области отправят в лагеря Краснодарского края спецрейсом

ТАСС, 5 июля. Детей из населенных пунктов Иркутской области, пострадавших от паводков, отправят спецрейсом в оздоровительные лагеря Краснодарского края. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы готовы вывезти детишек на оздоровление. <…> Сбербанк инициативу проявил - он готов вместе с "Аэрофлотом" организовать специальный рейс, детишек вывезти в Краснодарский край", - сказал он.

При этом Мутко призвал вести работу по отправке детей в оздоровительные лагеря более организованно.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтоплены дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека.