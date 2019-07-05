Частично потерявшим имущество из-за паводка начнут выплачивать по 50 тыс. рублей 6 июля

ТУЛУН /Иркутская область/, 5 июля. /ТАСС/. Выплаты в размере 50 тыс. рублей частично потерявшим имущество при паводках в Иркутской области будут начаты в субботу, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер Виталий Мутко.
"Вызывает пока недоумение, почему медленно выплачиваются деньги в связи с потерей частной или полной имущества, почему не выплачиваются средства, связанные с утерей частичной здоровья - 200-400 тыс. рублей. По этим вопросам поговорили, министр социальной политики области доложил, что ситуация меняется, уже с завтрашнего дня будет активно выплачиваться по 50 тыс. рублей по частичной утере имущества, но эти выплаты, хочется, чтобы они быстро выполнялись", - сказал он.
Вице-премьер также сообщил, что в каждом из шести районов области будет создана рабочая группа "с местными специалистами, и они в ближайшие дни сделают график восстановления по каждому объекту".
Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что 16507 пострадавших в результате паводка получили единовременную материальную помощь. Общая сумма произведенных выплат составляет 165 млн рублей. Всего в списках находится 21761 человек, которые пострадали в результате удара стихии.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтопило дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека, 15 числятся пропавшими без вести, более 300 госпитализированы.