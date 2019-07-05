Дополнительную технику привлекут для ликвидации последствий паводков в Иркутской области

ТАСС, 5 июля. Власти увеличат количество техники, задействованной в ликвидации последствий паводков в Иркутской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Завтра мы еще решим вопросы по усилению техникой, потому что надо вывозить то, что сегодня здесь принесло [паводком], "забились" улицы. Мы сейчас это все организуем", - сказал он в ходе рабочей поездки в регион.

Вице-премьер также сообщил, что обследование дамбы реки Ия, подъем воды выше критической отметки в которой привел к паводку в Тулунском районе, будет проведено в ближайшее время.

"Тоже проведем ее [дамбы] ревизию. <…> Мы дали поручение во вторник представить все графики по каждому объекту", - сказал Мутко, добавив, что по всем обследуемым объектам поручения уже даны соответствующим институтам.

Вице-премьер отметил, что во вторник будут готовы графики по срокам восстановления гидротехнических сооружений, социальных объектов, объектов ЖКХ.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтоплены дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека.