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Паводок в Иркутской области

Дополнительную технику привлекут для ликвидации последствий паводков в Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко также сообщил, что в ближайшее время будет обследована дамба реки Ия, подъем воды выше критической отметки в которой привел к паводку в Тулунском районе

ТАСС, 5 июля. Власти увеличат количество техники, задействованной в ликвидации последствий паводков в Иркутской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Завтра мы еще решим вопросы по усилению техникой, потому что надо вывозить то, что сегодня здесь принесло [паводком], "забились" улицы. Мы сейчас это все организуем", - сказал он в ходе рабочей поездки в регион.

Вице-премьер также сообщил, что обследование дамбы реки Ия, подъем воды выше критической отметки в которой привел к паводку в Тулунском районе, будет проведено в ближайшее время.

"Тоже проведем ее [дамбы] ревизию. <…> Мы дали поручение во вторник представить все графики по каждому объекту", - сказал Мутко, добавив, что по всем обследуемым объектам поручения уже даны соответствующим институтам.

Вице-премьер отметил, что во вторник будут готовы графики по срокам восстановления гидротехнических сооружений, социальных объектов, объектов ЖКХ.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтоплены дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека.

 

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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