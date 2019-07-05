Мутко потребовал проверить генпланы подтопленных в Иркутской области территорий

ТУЛУН /Иркутская область/, 5 июля. Вице-премьер РФ Виталий Мутко потребовал изучить генпланы подтопленных населенных пунктов Иркутской области и проверить, были ли в них обозначены зоны возможного подтопления.
"[Нужно проверить] все планы комплексной застройки территорий - были ли там… нанесены места, где был запрет на строительство, подтопляемые зоны, было ли там официальное строительство. <…> Еще раз скажу, что еще несколько лет назад президент давал поручение всем муниципалитетам, всем губернаторам провести ревизию на территории своего субъекта и уточнить свои планы градостроительные и планы развития своих территорий, выделить места подтопления, места, в которых наложить запрет на строительство", - сказал он в пятницу журналистам во время рабочей поездки в регион.
Ранее председатель областного правительства Руслан Болотов сообщал журналистам, что генеральный план пострадавшего от сильного наводнения города Тулун Иркутской области откорректируют, чтобы исключить возможность застройки на подтвержденных подтоплению землях.
В Тулуне в результате выхода из берегов реки Ии было подтоплено более 3 тыс. жилых домов, в том числе 28 многоквартирных, несколько социальных объектов, был затоплен водозабор.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтопило дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека, 15 числятся пропавшими без вести, более 300 госпитализированы.