Мутко потребовал проверить генпланы подтопленных в Иркутской области территорий

"[Нужно проверить] все планы комплексной застройки территорий - были ли там… нанесены места, где был запрет на строительство, подтопляемые зоны, было ли там официальное строительство. <…> Еще раз скажу, что еще несколько лет назад президент давал поручение всем муниципалитетам, всем губернаторам провести ревизию на территории своего субъекта и уточнить свои планы градостроительные и планы развития своих территорий, выделить места подтопления, места, в которых наложить запрет на строительство", - сказал он в пятницу журналистам во время рабочей поездки в регион.

ТУЛУН /Иркутская область/, 5 июля. Вице-премьер РФ Виталий Мутко потребовал изучить генпланы подтопленных населенных пунктов Иркутской области и проверить, были ли в них обозначены зоны возможного подтопления.

Ранее председатель областного правительства Руслан Болотов сообщал журналистам, что генеральный план пострадавшего от сильного наводнения города Тулун Иркутской области откорректируют, чтобы исключить возможность застройки на подтвержденных подтоплению землях.

В Тулуне в результате выхода из берегов реки Ии было подтоплено более 3 тыс. жилых домов, в том числе 28 многоквартирных, несколько социальных объектов, был затоплен водозабор.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтопило дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека, 15 числятся пропавшими без вести, более 300 госпитализированы.