Власти разработают графики подготовки к зиме пострадавшего от паводка Тулуна

ТАСС, 5 июля. Графики восстановления объектов, пострадавших от паводка в Иркутской области, позволят подготовить подтопленный город Тулун к зиме. Решается вопрос, куда переедут на этот период потерявшие дома люди, сообщил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Сейчас выдали поручение во вторник представить все графики по каждому объекту, и по ЖКХ в том числе, <…> к зиме чтобы [город] вовремя подготовился", - сказал Мутко, отметив, что завершить работы к зиме реально.
Вице-премьер сообщил, что людей, потерявших в результате паводка дома, на зиму планируют переселить, однако куда именно - будет известно после того, как подготовят соответствующие графики.
"Не останется никто на улице", - подчеркнул он. Графики восстановления будут подготовлены по пострадавшим от паводка социальным объектам, гидротехническим сооружениям, объектам ЖКХ.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтопило дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека.