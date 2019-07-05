Власти разработают графики подготовки к зиме пострадавшего от паводка Тулуна

ТАСС, 5 июля. Графики восстановления объектов, пострадавших от паводка в Иркутской области, позволят подготовить подтопленный город Тулун к зиме. Решается вопрос, куда переедут на этот период потерявшие дома люди, сообщил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Сейчас выдали поручение во вторник представить все графики по каждому объекту, и по ЖКХ в том числе, <…> к зиме чтобы [город] вовремя подготовился", - сказал Мутко, отметив, что завершить работы к зиме реально.