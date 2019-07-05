Уровень воды в реке в подтопленном Тулуне опустился на метр ниже критического

ТАСС, 5 июля. Уровень воды в реке Ия, подъем которого вызвал паводок в городе Тулун в Иркутской области, опустился на метр ниже критической отметки, сообщает в среду администрация города на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"Уровень воды в реке Ия на 20:00 (местного времени, 15:00 мск - прим. ТАСС) 5 июля составил 594 см", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при критической отметке в 7 метров уровень воды в реке Ие днем в субботу, 29 июня, достиг максимума - 13,87 метра, после чего начался постепенный спад.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтопило дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека.