{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Военные очистили в Тулуне от мусора около 1 тыс. кв. м

С территории вывезено 18 машин с мусором

ТУЛУН /Иркутская область/, 5 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа очистили от мусора территорию площадью около 1 тыс. кв. м в зоне паводка в городе Тулун Иркутской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"Силами военнослужащих Центрального военного округа проведены работы по разбору завалов в районе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, очищено 1 тыс. кв. м территории, вывезено 18 машин с мусором", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что военные инженеры при помощи крана провели работы по расчистке хозяйственных построек в районе паводка. "Всего перемещено 7 тонн грузов", - уточнили в округе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтопило дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека.

 

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
Новое жилье пострадавшим от паводка в Приангарье выделят в течение года
По словам губернатора Сергея Левченко, власти региона рассматривают возможность строительства быстровозводимых домов
Читать полностью