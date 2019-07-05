Военные очистили в Тулуне от мусора около 1 тыс. кв. м

ТУЛУН /Иркутская область/, 5 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа очистили от мусора территорию площадью около 1 тыс. кв. м в зоне паводка в городе Тулун Иркутской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"Силами военнослужащих Центрального военного округа проведены работы по разбору завалов в районе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, очищено 1 тыс. кв. м территории, вывезено 18 машин с мусором", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что военные инженеры при помощи крана провели работы по расчистке хозяйственных построек в районе паводка. "Всего перемещено 7 тонн грузов", - уточнили в округе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтопило дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека.