Власти Алтайского края ожидают передачи в собственность региона аварийной плотины

БАРНАУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил подготовить документы о приеме из федеральной собственности в региональную плотины на озере Белом, которая находится в аварийном состоянии, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"Плотина на озере Белом в поселке Имени 8 марта Курьинского района в аварийном состоянии. Ее разрушение и прорыв воды из озера может привести к подтоплению 8 населенных пунктов с населением около 6 тыс. человек и Колыванского камнерезного завода. Глава региона Виктор Томенко поручил проработать вопрос о принятии гидросооружения из федеральной в краевую собственность и провести работы по его укреплению", - говорится в сообщении.

Плотина и идущий от нее канал являются объектами культурного наследия. Поскольку они находятся в федеральной собственности, регион не может направить на нее средства. Федеральные средства на ее ремонт не выделялись. Проверки Ростехнадзора в этом году показали, что плотина разрушается. Ситуация находится на контроле Генпрокуратуры, МЧС России и полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, решение о передаче плотины должно принять Росимущество, после чего она перейдет в собственность региона, и как только будет принято такое решение, начнется строительство дополнительного гидросооружения, которое защитит людей от опасности. Росимущество проинформировали о намерении Томенко, готовятся необходимые документы для передачи объекта.

Сейчас на территории Курьинского района действует режим повышенной готовности, а на самом гидросооружении в границах Колыванского сельсовета - режим ЧС. Местное население проинформировано о сложившейся обстановке, за состоянием объекта организован постоянный контроль.

Плотину начали строить в первой половине XVIII века. Она входила в комплекс гидросооружений, которые приводили в действие водяной агрегат сначала Колывано-Воскресенского медеплавильного завода, а затем Колыванской шлифовальной фабрики.