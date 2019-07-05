Российские художники распишут граффити стены Новосибирского технического университета

НОВОСИБИРСК, 5 июля. /ТАСС/. Художники украсят 500 кв. м стен Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) граффити на фестивале научного стрит-арта "Графит науки", который пройдет в конце июля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба университета.

"Тематикой площадки в этом году стала Новая промышленная революция и вклад в нее ученых университета [НГТУ]. Под визуальное воплощение этой темы вуз отдает свыше 500 кв. м наружных стен учебного кампуса, в том числе переход между главным и вторым корпусом, стену производственного корпуса напротив входа в Институт социальных технологий и реабилитации. Всего на фестивале будет задействовано 11 масштабных поверхностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участниками фестиваля "Графит науки" станут 17 художников из Новосибирска, Омска, Москвы и Санкт-Петербурга, среди них Марина Ягода, Иван Найнти и Светлана Соловьева.

Начальник управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева сообщила ТАСС, что отличие фестиваля "Графит науки" от подобных мероприятий состоит в том, что художникам задаются научные темы и они консультируются с учеными перед созданием картин.

Сергеева добавила, что программа фестиваля в этом году включает показ фильмов под открытым небом, концерты молодых исполнителей в творческом пространстве "Твоя сцена", а также федеральный научно-просветительский проект "Курилка Гуттенберга".

"Графит науки" пройдет в Новосибирске в третий раз, ранее мероприятие проходило на базе Новосибирского государственного университета. Фестиваль стартует 27 июля, в этот день художники представят свои эскизы и начнут работу над росписью стен. Завершится фестиваль 5 августа.