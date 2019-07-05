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Паводок в Иркутской области

Иркутские власти создадут график работ, позволяющий пойти детям в школы с 1 сентября

Ранее от паводков пострадала 21 школа

ТАСС, 5 июля. Комиссия в пострадавшей от паводка Иркутской области разработает график восстановительных работ, который позволит детям из зоны подтопления пойти в школу вовремя. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

От паводка в Приангарье пострадали 21 школа, 16 детсадов, большая часть из которых находится в Тулунском и Нижнеудинском районах.

"На территориях Нижнеудинского, Тулунского, Тайшетского, Чунского районов и города Тулуна уже работает комиссия по обследованию и оценке ущерба образовательных организаций, попавших в зону затопления <...> После проведенной оценки будет сформирован план-график восстановительных, а при необходимости - демонтажных работ. Комиссия определит мероприятия, обеспечивающие начало образовательного процесса с 1 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к 10 июля власти подготовят полную схему образовательного процесса по каждому ребенку, зачисленному в учебное учреждение. "Если какое-либо учебное учреждение не успеем восстановить к 1 сентября, школьников необходимо перевести в другие учреждения, обеспечив при этом подвоз или организовав пришкольные интернаты", - добавили в пресс-службе со ссылкой на руководителя аппарата губернатора и правительства Дмитрия Чернышова.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтопило дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека, 13 числятся пропавшими без вести, более 330 госпитализированы.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
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