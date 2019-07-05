Программу развития Алтайского края подготовят к 1 сентября

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края будет подготовлена к 1 сентября, сообщила в пятницу пресс-служба Минтруда России.

"Индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края будет подготовлена к 1 сентября. Подготовка ее проекта уже началась", - цитирует пресс-служба министра Максима Топилина.

Топилин 5 июля провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Даниилом Бессарабовым, представляющим Алтайский край. Стороны договорились о создании рабочей группы при Минтруде России по подготовке проекта программы. В рабочую группу войдут депутаты и сенаторы, представляющие Алтайский край, представители органов исполнительной власти региона, федеральных органов власти.

Глава Минтруда России также сообщил, что "министерством приняты решения о включении с 2020 года Алтайского края в пилотные проекты по повышению доходов граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами". Также в следующем году программа Алтайского края по комплексной реабилитации инвалидов будет софинансироваться из средств федерального бюджета в рамках госпрограммы "Доступная среда".

Также в Минтруде России под председательством заместителя министра труда и социальной защиты России Всеволода Вуколова состоялось совещание, посвященное вопросу подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края. На совещании было решено подготовить перечень проблемных вопросов социально-экономического развития Алтайского края, определить перечень мероприятий с финансово-экономическим обоснованием для включения в проект индивидуальной программы социально-экономического развития региона, включая мероприятия инфраструктурного характера, сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, в июле этого года состоится рабочая поездка главы Минтруда России Максима Топилина в Алтайский край с целью проведения детального анализа причин низкого уровня социально-экономического развития региона, проинформировали в ведомстве.

Отстающие регионы

Ранее СМИ сообщили, что Минэкономразвития определило для десяти регионов со слабой экономикой кураторов среди федеральных министров. Глава министерства Максим Орешкин будет отвечать за Республику Алтай, Карелию и Туву.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов стал куратором Курганской области. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев "получил" Адыгею, министр строительства Владимир Якушев - Республику Марий Эл, глава Минтруда Максим Топилин - Алтайский край. За "отстающие" регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока будут отвечать профильные министерства.