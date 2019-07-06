Площадь лесных пожаров в Иркутской области достигла 58 тыс. га

ТАСС, 6 июля. Общая площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла до 58 тыс. га по состоянию на утро субботы, два пожара действуют неподалеку от двух поселков, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Ранее пресс-служба федеральной Авиалесоохраны сообщала, что, по данным на 00:00 мск 6 июля, площадь 93 лесных пожаров в Иркутской области составляла 32,5 тыс. га.

"По состоянию на утро 6 июля на территории Иркутской области действуют 119 пожаров на площади 57 тыс. 756 га. В пятикилометровой зоне зарегистрировано два пожара: в Мамско-Чуйском районе ведется тушение пожара на площади 80 га в 5 км от населенного пункта Луговский, и в Иркутском районе локализован пожар на площади 8 га в 3 км от поселка Большие Коты", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, режим функционирования "чрезвычайная ситуация" установлен в лесах муниципального характера в Усть-Илимском и Жигаловском районах Иркутской области в связи с неблагоприятными погодными условиями и ухудшением лесопожарной обстановки. Высокие и чрезвычайно высокие классы пожарной опасности установлены на территории 22 районов области.