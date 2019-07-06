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Паводок в Иркутской области

Роспотребнадзор не зафиксировал вспышек заболеваний в зоне паводков в Иркутской области

На территории находящихся в зоне подтопления районов продолжают работу 48 прививочных бригад

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вспышек заболеваний в зоне паводков в Иркутской области не зафиксировано, сообщило в субботу региональное управление Роспотребнадзора.

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"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемость находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

На территории трех районов области, находящихся в зоне подтопления, продолжают работу 48 прививочных бригад.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня. С этого момента в 103 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,15 тысячи домов, где проживают почти 33 тысячи человек, а также 49 социально значимых объектов и более 10,2 тысячи приусадебных участков. Погибли 22 человека, 13 числятся пропавшими без вести. Было подтоплено 48 участков автодорог, проезд на данный момент восстановлен по 38 участкам.

Паводки начались из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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