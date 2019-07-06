Специалисты прогнозируют снижение уровня воды в реках Ока, Бирюса и Ия в Иркутской области

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Не менее чем на 10 см снизится в ближайшие двое суток уровень воды в левобережных притоках Ангары в Иркутской области, в том числе, в реке Ия, подъем которой вызвал паводок в городе Тулун. Об этом сообщил журналистам в субботу начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров.

"В ближайшие двое суток на реках Ока, Бирюса ожидается колебание уровня воды в пределах 5-10 см. На остальных левобережных притоках реки Ангара понижение на 10-50 см, в том числе на реке Ия", - сказал он.

При этом в ближайшие двое суток при прохождении дождей в верховьях и на малых реках западных, центральных и южных районов Иркутской области возможно повышение уровня воды на 50-100 см.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня. С этого момента в 103 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,15 тысячи домов, где проживают почти 33 тысячи человек, а также 49 социально значимых объектов и более 10,2 тысячи приусадебных участков. Погибли 22 человека, 13 числятся пропавшими без вести. Было подтоплено 48 участков автодорог, проезд на данный момент восстановлен по 38 участкам.

Паводки начались из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.