Вода ушла за сутки из трети жилых домов в подтопленном Тулуне Иркутской области

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Почти 225 жилых домов по состоянию на утро воскресенья остаются подтопленными в пострадавшем от разлива реки Ии городе Тулуне Иркутской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главного управления МЧС, за сутки вода ушла из 122 домов.

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"Остается подтопленным один населенный пункт - город Тулун, 224 жилых дома с населением 560 человек, в том числе 140 детей, 224 приусадебных участка. Подтопленных социально значимых объектов нет", - сказал собеседник агентства.

В субботу утром в Тулуне были подтоплены 346 жилых домов. Всего с начала паводка, по уточненным данным, в 107 населенных пунктах региона подтопило почти 10,4 тысячи домов с населением 34,7 тыс. человек. От наводнения пострадали 49 социальных объектов.

Паводок начался в Иркутской области в конце июня из-за сильных дождей. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В результате наводнения погибли 22 человека, 11 числятся пропавшими без вести, ведется их поиск.