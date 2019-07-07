Более 30 тыс. пострадавших от паводка жителей Прибайкалья подали заявления на матпомощь

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Жители Иркутской области, пострадавшие в результате паводка, подали 32 тыс. заявлений на получение разовой материальной помощи в размере 10 тыс. рублей. Об этом в воскресенье говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Что касается материальной помощи в размере 10 тыс. рублей, ее получили 23 тыс. человек. Всего заявления поступили на 32 тыс. человек. По оставшимся заявлениям работаем", - цитируется в сообщении министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

По его словам, продолжается подготовка документов для выплат по 50 тыс. и 100 тыс. рублей людям, частично и полностью утратившим имущество.

По данным МЧС на утро воскресенья, в регионе остается подтопленным только часть города Тулун. Всего с начала паводка, по уточненным данным, в Иркутской области было подтоплено почти 10,4 тыс. жилых домов с населением 34 тыс. 674 человека в 107 населенных пунктах. От наводнения пострадали 49 социальных объектов.

Паводок начался в Иркутской области в конце июня из-за сильных дождей. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В результате наводнения погибли 22 человека, 11 числятся без вести пропавшими, ведется их поиск.