В подтопленный Тулун стала поступать техническая вода

"Сегодня в час ночи поставили под нагрузку двигатель, в дома стала поступать техническая вода. Во второй насосной [станции] поставили двигатель и собираем второй, там будет проведено обеззараживание. Еще раз обращаем внимание людей, что использовать техническую воду для питья ни в коем случае нельзя. С шести часов утра работают ремонтные бригады, ведется объезд территорий, смотрим, где есть прорывы, и устраняем их", - передает пресс-служба слова министра жилищной политики, энергетики, транспорта региона Артура Сулейменова.

На территории региона продолжаются восстановление электроснабжения. В частности, идут работы в деревне Ук-Бадарановка Нижнеудинского района, где проживают 19 человек. Подключение электроэнергии запланировано на 8 июля. В Тулунском районе ограничено электроснабжение для 162 человек в трех населенных пунктах, в двух из них электроснабжение будет восстановлено 7 июля. Остаются неподключенными три дома в Тулуне, где проживают 360 человек. Отмечается, что в воскресенье все силы будут брошены на запуски канализационно-насосных станций.

По данным на утро воскресенья, в Тулуне остаются подтопленными 224 жилых дома. Всего с начала паводка, согласно уточненной информации, в 107 населенных пунктах региона подтопило почти 10,4 тыс. домов с населением 34,7 тыс. человек. От наводнения пострадали 49 социальных объектов.