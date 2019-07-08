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Паводок в Иркутской области

Более 230 жилых домов остаются подтопленными в Иркутской области

Подтопленных социально значимых объектов нет

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Более 230 жилых домов, по данным на утро понедельника, остаются подтопленными в Иркутской области в результате паводка, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вода не ушла из города Тулуна. Также после проверки информации, поступающей от муниципальных властей, выяснилось, что подтопленные дома еще есть в поселке Октябрьский Чунского района.

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"Остаются подтопленными два населенных пункта - город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района, 233 жилых дома с населением 604 человека, в том числе 107 детей. Подтопленных социально значимых объектов нет. Подтоплено 233 приусадебных участка", - сообщили в пресс-службе.

Всего за период паводка, который начался в конце июня, по оперативным данным, в Иркутской области произошло подтопление в 110 населенных пунктах 10 900 жилых домов, в которых проживают 34 234 человека, в том числе 8 074 ребенка. Было подтоплено 49 социально значимых объектов, 11 тыс. приусадебных участков, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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