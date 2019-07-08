Более 230 жилых домов остаются подтопленными в Иркутской области

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Более 230 жилых домов, по данным на утро понедельника, остаются подтопленными в Иркутской области в результате паводка, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вода не ушла из города Тулуна. Также после проверки информации, поступающей от муниципальных властей, выяснилось, что подтопленные дома еще есть в поселке Октябрьский Чунского района.