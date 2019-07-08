Более 3,2 тыс. человек обратились за помощью к медикам в зоне паводка в Иркутской области

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Более 3,2 тыс. человек обратились за медицинской помощью в зоне наводнения в Иркутской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 3 212 человек, в том числе 518 детей. Оказана амбулаторная помощь 2 770 обратившимся, в том числе 414 детям. Госпитализированы 442 человека, в том числе 104 ребенка", - сказали в пресс-службе.

В Иркутской области, по данным на утро понедельника, остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне. Всего с начала паводка, который начался в конце июня, по оперативным данным, произошло подтопление в 110 населенных пунктах 10 тыс. 900 жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 234 человека. В результате наводнения погибли 22 человека, 11 числятся без вести пропавшими.