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Борьба с природными пожарами в России

На севере Красноярского края на 500 человек увеличили группировку пожарных

Решение принято в связи с неблагоприятными метеорологическими прогнозами

КРАСНОЯРСК, 8 июля. /ТАСС/. Группировка для борьбы с лесными пожарами на севере Красноярского края увеличена на 500 человек, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства лесного хозяйства края.

"На севере Красноярского края усилена группировка сил и средств для борьбы с лесными пожарами, туда дополнительно направлены более 500 человек. <...> Ежедневно в работах по тушению возгораний в лесах задействовано более 1300 человек, 140 единиц техники. В рамках маневрирования в наиболее горимых районах края - Кежемском, Богучанском и Эвенкийском - усилена группировка сил, в том числе за счет привлечения специалистов федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Минлесхозе, увеличение группировки связано с неблагоприятными метеорологическими прогнозами. "Для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации мы заблаговременно увеличиваем группировку. Привлечены федеральные силы, прибывают авиапожарные из соседних регионов", - пояснили в ведомстве.

В северных территориях Красноярского края стоит сухая и жаркая погода. Основной причиной возгораний сейчас являются так называемые сухие грозы. По оперативной информации на 9:00 (5:00 мск) 8 июля, в авиационной и наземной зонах зарегистрированы 39 лесных пожаров - в Северо-Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Тасеевском и Дзержинском районах - на общей площади 77,8 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне, куда нет возможности доставить технику, все работы по тушению ведутся вручную. Ранее правительство региона ввело в северных территориях региона режим ЧС из-за лесных пожаров.

Сухая гроза - метеорологическое явление, при котором гроза наблюдается без осадков или при минимальном их количестве. Возникает при высокой температуре (около 40 градусов тепла) и низкой относительной влажности воздуха. Осадки при этом не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в атмосфере. Молнии в таких условиях часто становятся причиной крупных пожаров.

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РоссияКрасноярский крайБорьба с природными пожарами в России
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