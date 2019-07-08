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Строительство рулежной дорожки в аэропорту Красноярска начнется до конца июля

По данным краевых властей, работы планируется завершить в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 8 июля. /ТАСС/. Строительство магистральной рулежной дорожки, которая увеличит количество взлетов-посадок самолетов в два раза, начнется в аэропорту Красноярска в июле этого года и завершится в 2020 году, сообщил в понедельник журналистам председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

"Работы начинаем в июле. Окончание в 2020 году по окончании строительного сезона. Думаю, осенью 2020 года мы закончим", - сказал он. Глава правительства добавил, что благодаря строительству дорожки количество взлетов-посадок самолетов увеличится с 12 до 25-26 в час, что снимет ограничения в развитии аэропорта на ближайшие 7-10 лет.

По его словам, общий объем инвестиций в строительство составляет 1,9 млрд рублей, первый транш на 600 млн рублей поступит в ближайшее время. Финансирование работ осуществляется полностью из федерального бюджета. "Строительство дорожки будет вестись в рамках поручения президента России Владимира Путина", - добавил Лапшин.

Аэропорт Красноярск (прежнее название - Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метров с пропускной способностью 2,5-5 млн пассажиров. Компания "Аэрофлот" заявила, что в 2020 году создаст в аэропорту авиахаб. Планируется, что через три года после этого годовой пассажиропоток "Аэрофлота" в Красноярске сможет достичь 1 млн человек.

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