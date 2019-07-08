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Сибнедра отозвали лицензию на добычу минвод на Терсинском месторождении в Кузбассе

По данным властей региона, решение принято в связи с нерациональной эксплуатацией месторождения

КЕМЕРОВО, 8 июля. /ТАСС/. Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) принял решение о досрочном отзыве лицензии на разработку Терсинского месторождения в Кузбассе у компании "МВМ", которая вела там добычу минеральной воды для дальнейшего розлива под известным брендом "Терсинка". Отзыв лицензии связан с нерациональной эксплуатацией месторождения, сообщил журналистам в понедельник начальник департамента природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий.

"[Сибнедрами] было принято решение об отзыве лицензии [с 9 июля 2019 года] в связи с невыполнениями условий лицензионного соглашения и нерациональной эксплуатацией месторождения. Потери минеральных вод при ее добыче составляют 97%, то есть только 3% извлекается и разливается в емкости, остальное сбрасывается на рельеф", - сказал он.

В ближайшее время минеральный источник будет законсервирован до принятия решения о дальнейшей судьбе месторождения. По словам Высоцкого, есть компании, которые уже заявляли о своей готовности забрать лицензию на подземную добычу минеральных вод на Терсинском месторождении и даже обустроить на его территории лечебный курорт.

Как пояснили ТАСС в департаменте природных ресурсов экологии Кузбасса, компания "МВМ", которая вела добычу на Терсинском месторождении, сбрасывала излишки добытой из скважин минеральной воды на рельеф и в малую реку Верхняя Терсь, что приводило к загрязнению водоема железом.

"Добываемая минеральная вода имеет большое содержание железа, сброс ее в реку Верхняя Терсь осуществляется без очистки. Право пользования водным объектом [у компании "МВМ"] для сброса сточных вод не оформлено", - пояснили в ведомстве, отметив, что в прошлом году компания была трижды привлечена к административной ответственности в связи с незаконным сбросом загрязняющих веществ в реку.

Терсинское месторождение находится в юго-восточной части Кузнецкого Алатау и является единственным месторождением углекислых минеральных вод в Западной Сибири. Вода внесена в ГОСТ "Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые" в качестве самостоятельного типа.

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