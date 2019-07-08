Депутаты Нижнеудинского района рассмотрят отставку мэра при обращении к ним губернатора

"Должна собраться дума и определиться, соглашаться или не соглашаться (на отставку мэра). Если выйдет с предложением (губернатор региона), то будем собирать думу, депутатов и разговаривать. Я лично на сегодняшний день не вижу оснований отправлять мэра в отставку. Ко мне как к председателю думы никто не обращался с этим вопросом", - сказал Заречный.

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко в конце прошлой недели потребовал отстранить от занимаемой должности Худоногова после появления в СМИ и соцсетях информации о том, что коммунальные службы пострадавшего от паводка Нижнеудинска в первую очередь устраняли последствия в его доме. Он также поручил организовать проверку достоверности этой информации. Правительство Иркутской области объявило, что проведет проверку в отношении Худоногова и решит, оставить его в должности или нет.

По его словам, у Худоногова нет коттеджа, а на участке мэра находятся только "баня, сарай и огород". "Воду качали, но везде качали. Было это на третий день (паводка) - выписал человек "вакуумку" (оборудование для откачки воды - прим. ТАСС) и качал, он же тоже человек. Он не первый год работает и старается, нормальный человек, а оклеветать можно кого угодно", - сказал глава районной думы.

Худоногов ранее сообщал ТАСС, что проживает в квартире, коттеджа у него никогда не было, а все комментарии в его отношении в видеоролике является вымыслом. Видео, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске, было размещено в соцсети "ВКонтакте". В пояснениях к видео говорится, что это дом мэра Худоногова, работы там ведутся в первоочередном порядке, в то время как простым горожанам никто не помогает. После этого прокуратура Иркутской области сообщила, что направит в СК информацию для проведения проверки.

О паводках

В Иркутской области, по данным на утро понедельника, остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне. Всего за период паводка, который начался в конце июня, по оперативным данным, произошло подтопление в 110 населенных пунктах 10 тыс. 900 жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 234 человека. В результате наводнения погибли 22 человека, 11 числятся без вести пропавшими.