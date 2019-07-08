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Анатолий Локоть подал документы в горизбирком для участия в выборах мэра Новосибирска

Действующий глава города находится на этом посту с 2014 года

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Действующий глава Новосибирска Анатолий Локоть в понедельник подал документы в горизбирком для участия в выборах мэра, которые пройдут в Новосибирске в сентябре 2019 года. В соответствии с законодательством, он планирует уйти в предвыборный отпуск, сообщил Локоть журналистам.

"Основное отличие кампании в том, что, если пять лет назад мы шли с оппозиционными взглядами, в значительной мере отрицая те решения, которые тогда предлагались, то сегодня мы несем ответственность за то, что сделано в городе. Говорим о проблемах, даем план действий и даем рецептуру, как решать проблемы. Эта кампания существенно сложнее, в этом ее отличие", - сказал глава города.

Локоть допустил возможность ухода в короткий предвыборный отпуск. "Я законопослушен и намерен строго соблюдать законодательство. <…> Лето - очень напряженные период. Совсем бросать работу было бы неправильно. Но при этом я собираюсь соблюдать закон. Возможно потребуется уйти в отпуск на короткий период", - пояснил он.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Глава регионального обкома КПРФ Локоть находится на посту мэра Новосибирска уже пять лет после победы на досрочных выборах в апреле 2014 года, когда он, набрав 43,7% голосов избирателей, с отрывом в 4% опередил действовавшего на тот момент и. о. мэра единоросса Владимира Знаткова. В апреле 2019 года президиум ЦК КПРФ поддержал Локотя в качестве кандидата на выборах главы города осенью 2019 года.

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