В Иркутской области предложили создать систему оповещения населения во время ЧС

"Я думаю, в области нужно создать унитарное государственное предприятие, которое бы вело трансляцию новостных сообщений, информации о погоде в диапазоне коротких волн, чтобы население через приемники могло получать информацию", - сказал Романов.

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов на селекторном совещании с представителями администраций пострадавших от наводнения территорий предложил создать в регионе систему оповещения граждан во время чрезвычайных ситуаций.

По его словам, сейчас в регионе такой системы нет, и во время наводнения, например, жители остаются без информации. "Сегодня [во время] ЧС оповещение осуществляется через сотовую связь, телевидение, радио. Но вышки затопило, телевидение не работает, сотовые подзарядить негде, так как электричества нет. Человек вылезает на крышу, и что ему, ракеты пускать?" - говорит депутат.

Председатель заксобрания Сергей Сокол поддержал инициативу и попросил Романова подготовить соответствующий законопроект или как-то иначе оформить свое предложение для передачи в областное правительство. "Тема информации и информированности - это очень важный аспект, который обязательно должен быть нами усилен. <...> Идея здравая. Должен быть какой-то канал для сообщений, люди должны понимать, что делать", - заключил Сокол.

В Иркутской области, по данным на утро понедельника, остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне. Всего за период паводка, который начался в конце июня, по оперативным данным, произошло подтопление в 110 населенных пунктах 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 234 человека. В результате наводнения погибли 22 человека, 11 числятся без вести пропавшими.