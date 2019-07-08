Власти Красноярского крае сообщили о стабилизации паводковой ситуации в регионе

КРАСНОЯРСК, 8 июля. /ТАСС/. Паводковая ситуация в Красноярском крае стабилизировалась, подтопленных жилых домов в регионе нет, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"На сегодняшний день паводковая ситуация в Абанском и Богучанском районах стабилизировалась. Уровень воды в реках Бирюса, Чуна и Тасеева продолжает падать, реки вошли в свое русло. Подтопленных жилых домов, приусадебных участков и социально значимых объектов на территории края нет", - говорится в сообщении.

В Абанском, Богучанском районах и городе Канске из-за паводка ранее было создано девять пунктов временного размещения (ПВР) населения общей вместимостью 3,9 тыс. человек. Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, в этих пунктах во время паводка находилось 25 человек, сейчас они все вернулись в свои дома.

Подтопления в Канске, Абанском и Богучанском районах Красноярского края начались в конце июня из-за повышения уровня воды в реках после дождей и таяния снега в горах.