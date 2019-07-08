Томские ученые опубликовали 80 ранее неизвестных писем поэта Василия Жуковского

ТОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Филологи Томского госуниверситета (ТГУ) опубликовали 80 ранее неизданных писем наставника Александра Пушкина, поэта и переводчика Василия Жуковского, в том числе переписку с секретарем императрицы и письма поэту Вяземскому, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Филологи ТГУ выпустили 15-й том полного собрания сочинений В. А. Жуковского. В него вошли 355 писем великого поэта за 1795-1817 годах к 49 адресатам, среди которых близкие родственники Жуковского - мать, сводные сестры, племянницы; друзья-литераторы Батюшков, Вяземский, Войеков, Гндиич, Державин, Дмитриев, Карамзин; члены императорской фамилии - Александр I, императрица Мария Федоровна, великий князь Николай Павлович. Более 80 писем публикуются впервые", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что из 80 впервые опубликованных писем значительную часть занимает переписка с Петром Вяземским, в которых они обсуждали свои ранние стихи. Там же переписка с Александром Тургеневым, родственниками, а также одно письмо, отправленное секретарю императрицы Александры Федоровны, где Жуковский уточнял детали поступления на государственную службу. Письма были найдены томскими учеными в архивах Москвы и Санкт-Петербурга.

Поясняется, что в Томском госуниверситете (ТГУ) хранится большая часть личной библиотеки Жуковского, на полях этих книг Жуковский оставил многочисленные записи: размышления о прочитанном, подстрочные переводы, отрывки стихотворений. В 1974 году на филологическом факультете ТГУ началось изучение библиотеки и сейчас считается, что в вузе находятся лучшие в мире исследователи его творчества. Кроме того, ученые выпустили уже 14 книг о жизни Жуковского, куда вошли сочинения и дневники. Осталось еще шесть томов собрания, в которых опубликуют около трех тысяч писем Василия Андреевича. До начала публикации собрания сочинений науке было известно всего около 1000 писем Жуковского.

Василий Жуковский - русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, был литературным наставником Пушкина. В 1817-1841 годах учитель русского языка великой княгини, а затем императрицы Александры Федоровны и наставник цесаревича Александра Николаевича. Тайный советник, автор слов государственного гимна Российской империи "Боже, Царя храни!".