Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в пятом районе Иркутской области

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Чунском районе Иркутской области из-за роста количества лесных пожаров, сообщается в понедельник на сайте администрации района.

"Общее количество лесных пожаров достигло 42. По состоянию на утро понедельника, 8 июля, в лесах района действуют три пожара общей площадью около 8,2 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

Самым крупным остается пожар вблизи села Червянки, действующий с 23 июня.

Как сообщает районная администрация, почти все возгорания возникли из-за грозы и сосредоточены близь сел Червянка и Выдрино. В тушении задействовано 115 человек и 46 единиц техники.

Общая площадь ликвидированных пожаров по Чунскому лесничеству, по данным территориального управления министерства лесного комплекса, превышает 14 тыс. га.

Режим ЧС из-за лесных пожаров ранее был введен на территории Усть-Илимского, Жигаловского, Киренского и Нижнеилимского муниципальных образований. По данным управления МЧС по Иркутской области, на утро 8 июля в регионе продолжает действовать 114 пожаров на площади 75,3 тыс. га. Синоптики прогнозируют 8 июля в лесах большинства районов высокую (4-го класса) и чрезвычайную (5-го класса) пожарную опасность.