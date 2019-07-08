Сибирские ученые создали электронный дневник геолога для оптимизации полевых работ

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Ученые Института геологии и минералогии (ИГМ) им. В. С. Соболева Сибирского отделения (СО) РАН создали мобильное приложение, позволяющее геологам оперативно аккумулировать информацию о найденных образцах и наносить их координаты на карту, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Ученые Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН в сотрудничестве с компанией Data East и резидентом Академпарка ООО "Сибгеоклуб" создали мобильное приложение, которое позволяет в полевых условиях быстро аккумулировать данные о собранных образцах, одновременно наносить их координаты на карту, планировать геологические маршруты и анализировать полученную информацию", - говорится в сообщении.

Специалисты адаптировали картографическую платформу Data East для работы с геологической информацией. В ходе полевого сезона ученые подробно фиксируют координаты каждого найденного образца и вручную записывают данные, которые потом оцифровывают. Уточняется, что приложение позволяет в режиме офлайн отмечать точки на любой загруженной карте, делать фото и добавлять характеристики из тематических справочников.

"Более 15 000 экспонатов геологического музея ИГМ СО РАН - образцы, привезенные с разных геологических объектов, - получили свою картографическую привязку. Мы сделали интерактивную схему витрин, "разложили" по ним экспонаты, для каждого указана информация. Есть функция фильтрации данных по заданным параметрам: можно найти все экспонаты с определенным минералом или подаренные конкретным человеком. Предусмотрены разные уровни доступа: для сотрудников музея, для студентов, для виртуальных посетителей", - приводятся в сообщении слова младшего научного сотрудника ИГМ СО РАН Михаила Задорожного.

Сейчас приложение используется группой новосибирских экологов для создания рабочей карты по видам дикорастущих орхидей, найденных под Новосибирском, часть из которых занесена в Красную книгу региона. Масштабное тестирование системы в 2019 году проведут специалисты ИГМ.