Омбудсмен: в оздоровительные лагеря из Иркутской области надо вывезти около 3 тыс. детей

"У нас сегодня потребность - больше 3 тыс. детей - в том, чтобы их вывезти с затопленных территорий", - сообщила Семенова. В первую очередь места отдыха, как отметила омбудсмен, нужны тем, чьи дома оказались полностью разрушены паводком или пришли в опасное состояние.

ТАСС, 8 июля. Порядка 3 тыс. детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области нуждаются в поездке в оздоровительные лагеря. Некоторые регионы уже предложили свою помощь в организации отдыха, сообщила в понедельник детский омбудсмен в регионе Светлана Семенова на Всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ "Безопасность детства. Лето - 2019. Первые итоги".

Семенова отметила, что с отправкой детей в лагеря есть несколько сложностей: невозможно вывезти всех одномоментно, часть родителей категорически отказывается отпускать детей в другие регионы. Также остро стоит вопрос вывоза детей-инвалидов и восстановления утраченных технических средств.

Омбудсмен сообщила, что детей в постоянном режиме будут вывозить в лагеря до сентября. На данный момент отправились на отдых уже более 300 детей, помощь в организации мест отдыха предложили Московская, Новосибирская, Кемеровская области и другие регионы. "Работа продолжается, задача - как можно больше вывезти детей", - добавила Семенова.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. С этого момента, по оперативной информации, в 110 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,9 тыс. домов, где живут более 34 тыс. человек. Погибли 23 человека. Было подтоплено 48 участков автодорог, проезд на данный момент восстановлен по 38 участкам. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.